TİCARET HACMİ YALI FİYATI KADAR

Hürriyet'teki habere göre; Türkiye ile Lesoto arasında 2016'da 387 bin dolarlık ticaret yapıldı. Bu ticaret hacmi, 2018'de 2 milyon 900 bin dolar ile İstanbul'da bir yalı dairesi fiyatına yükseldi.