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    • 27.02.2021 11:09
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    SON DAKİKA: Nerede olduğunu bilen yok! 'yla işbirliği anlaşması onaylandı

    Son dakika haberi: ile kıtasında yer alan arasında imzalanan anlaşma 'nde onaylandı. Bu küçük ülke Afrika kıtasında yer alıyor ve toprakları Cumhuriyeti ile çevrili. Krallığı ile işbirliği anlaşmasının altında yatan neden ise Afrika kıtasındaki FETÖ'cülerin güvenli liman olarak bu ülkeye kaçmasının engellenmesi oldu.

    Nerede olduğunu bilen yok! O ülkeyle imzalar atıldı

    Afrika kıtasındaki küçük ölçekli devletlerden olan Lesoto'nun tamamı Güney Afrika ile çevrelenmiş durumda. Lesoto Krallığı; San Marino ve Vatikan gibi toprakları tek ülkeyle çevrelenmiş üç dünya devletinden biri.


    Lesoto 57 yaşındaki Kral III. Letsie tarafından yönetiliyor.

    1966'da bağımsızlığını kazanan ülke, Konya'dan küçük yüzölçümü, 2 milyon civarındaki nüfusu ve sınırlı ekonomisiyle diğer iki ülke kadar tanınmıyor.

    TİCARET HACMİ YALI FİYATI KADAR
    Hürriyet'teki habere göre; Türkiye ile Lesoto arasında 2016'da 387 bin dolarlık ticaret yapıldı. Bu ticaret hacmi, 2018'de 2 milyon 900 bin dolar ile İstanbul'da bir yalı dairesi fiyatına yükseldi.

        Afrika'daki krallıkla Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması yapılmasının, hükümetin 2003'te başlattığı "Afrika Stratejisine" dayandığı belirtildi. Ancak anlaşmaya hız verilmesinin perde arkasında yeni bilgiler çıktı.

        FETÖ'CÜLER GÜVENLİ ALTERNATİFLER OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR
        Dışişleri kaynakları, milletvekillerine verdikleri bilgide, terör örgütü FETÖ'nün Afrika'da en rahat örgütlendiği ülkelerin Güney Afrika ve Nijerya olduğunu, ancak bu ülkelerde baskılanan örgüt üyelerinin güvenli alternatifler oluşturmaya çalıştığını vurguladı.

        FETÖ'CÜLERİ ENGELLEMEK İÇİN İMZALAR ATILDI
        Komisyon raporunda, "anlaşmanın, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kuvvetli varlık gösteren FETÖ unsurlarının bu ülkeye yayılmasını önlemek bakımından fayda sağlayacağı" vurgulandı.

            İkili anlaşma da, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden hemen sonra 3 Kasım 2016'da imzalanmıştı. Lesoto Krallığı'ndan son yıllarda bakan düzeyinde ziyaretler gerçekleşti.

            TÜRK YATIRIMCILARI BEKLİYORLAR
            Lesoto Dışişleri Bakanı, özellikle altyapı ve tekstil alanlarında Türk yatırımcıları beklediklerini açıkladı.

            Türkiye Lesoto'nun başkenti Maseru'da, Lesoto da Ankara'da büyükelçilik açma kararı aldı.
                Haberler Güncel SON DAKİKA: Nerede olduğunu bilen yok! Lesoto Krallığı'yla işbirliği anlaşması onaylandı