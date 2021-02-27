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    • 27.02.2021 08:44
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    Market kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında market fırın çalışma saatleri!

    Market fırınlar kaçta açılıyo kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında market fırın çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Market veya fırına gitmesi gereken vatandaşlar, bu yerlerin saat kaçta açıldığını ve kaça kadar alışveriş yapabileceğini öğrenmek istiyor. İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili detaylı açıklama gelmişti.

    takvim.com.tr
    Market fırınlar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında market fırın çalışma saatleri!

    Sokağa çıkma yasağında market fırın çalışma saatleri! Marketler fırınlar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? gibi soruların yanıtları gündem oldu. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte hafta sonları market ve fırın gibi yerlerin çalışma saatlerinde değişiklik yapılmıştı. Peki market fırın çalışma saatleri nasıl?

    HAFTA SONU FIRINLAR AÇIK MI?

    Ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında yerini alıyor. Fırınlar her zaman haftanın yedi günü 24 saat açık.

    Genelgede yer alan bilgilere göre; Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.)

    MARKET FIRIN ÇALIŞMA SAATLERİ!

    Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

        Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

        Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.

        Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
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        Haberler Güncel Market fırınlar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında market fırın çalışma saatleri!