Market fırınlar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında market fırın çalışma saatleri!

Genelgede yer alan bilgilere göre; Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.)

MARKET FIRIN ÇALIŞMA SAATLERİ!

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.