Market fırınlar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında market fırın çalışma saatleri!

Sokağa çıkma yasağında market fırın çalışma saatleri! Marketler fırınlar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? gibi soruların yanıtları gündem oldu. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte hafta sonları market ve fırın gibi yerlerin çalışma saatlerinde değişiklik yapılmıştı. Peki market fırın çalışma saatleri nasıl?
HAFTA SONU FIRINLAR AÇIK MI?
Ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında yerini alıyor. Fırınlar her zaman haftanın yedi günü 24 saat açık.
Genelgede yer alan bilgilere göre; Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.)
MARKET FIRIN ÇALIŞMA SAATLERİ!
Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.