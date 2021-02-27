Lagos balığı nedir? Lagos balığı fiyatı ne kadar?

LAGOS BALIĞI NEDİR?

Yaygın olarak kullanılan diğer adı "lahos" olan lagos, deniz balıkları arasında akla ilk gelenlerdendir. Özellikle Akdeniz bölgesinde yaygın olan lagos balığı, Ege' de de kendisini gösterir. Fazla derinlerde yaşamayan bu balık türü kayalık, taşlık ya da çakıllı alanları kendisine yaşam alanı olarak seçer.

Yırtıcı ve etçil bir balık türü olarak bilinen lagos, büyük küçük ayırt etmeksizin tüm kabuklularla, omurgasızlarla ve küçük balıklarla beslenir. Ekonomik değeri bölgesel olan bu balık, Akdeniz bölgesinin oldukça lezzetli beyaz etine ve büyük bir şöhrete sahiptir.