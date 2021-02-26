Gölcük'ten özel bir gemiyle getirilen 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye blokları, montajının ardından köprü yolunu oluşturacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli 18 Mart 2017 tarihinde atılan 1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtaları ilk kez birbirine bağlanmış olacak. 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri geçen yıl Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle tamamlandı. Kısa bir süre önce de ana halatların montajı sırasında kullanılacak 4 bin 330 metre uzunluğundaki kedi yolu tamamlandı. Ardından ana kabloların montajına başlandı.
Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalarda üretilen tabliye blokları da Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına gelmeye devam ediyor. Şantiye alanına ulaşan 23 tabliye bloğunun her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığında. Köprünün deniz üzerindeki yolunu ise toplamda 86 tabliye bloğu oluşturacak. Ana ve askı kablolarının montajının ardından, tabliye blokları yüzer vinç ve kaldırma vinci yardımıyla alınarak askı halatlarına bağlanacak ve tabliye teşkil edilmiş olacak.