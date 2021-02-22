1915 Çanakkale Köprüsü’nden büyüleyici görüntü! ‘Kedi yolu’ aydınlatmaları boğazın çehresini güzelleştirdi

İki bölümden oluşan ve işçilerin çalışma platformu olarak kullanacağı 'kedi yolu' tamamlandı. 4 ayda tamamlanan 'kedi yolu' ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz üzerindeki çalışmaları daha da hızlanacak ve kısa bir süre sonra da tabliye montaj çalışmalarına başlanacak.

'Kedi yolu'nun tamamlanmasının ardından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana halatları ile askı halatlarının montajı yapılacak. Daha sonra mega büyük tabliye blokları, yüzer ve kaldırma vinç yardımlarıyla askı halatlarına bağlanarak yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek.