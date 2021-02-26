Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.02.2021 09:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.02.2021 09:15
    ABONE OL

    Son dakika: -2 operasyonunda ta lığı yapan 120 şüpheli yakalandı

    Son dakika haberi... merkezli 36 ilde yapılan -2 operasyonunda ta lığı yapan 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyon kapsamında 157 akaryakıt istasyonunda 196 milyon litre akaryakıt verisinin sistemden silindiği belirlendi.

    Akaryakıtta vergi kaçakçılarına operasyon

    Emniyet Genel Müdürlüğü lık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde merkezli 36 ilde eş zamanlı a bağlı kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik " 2" operasyonu gerçekleştirildi

    Operasyonda 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği, silinen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 1.2 milyar TL olduğu tespit edildi.



    Operasyonda bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 120 şüpheli gözaltına alındı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Silici-2 operasyonunda akaryakıtta vergi kaçakçılığı yapan 120 şüpheli yakalandı