1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru! Çalışmalar son sürat devam ediyor | 333 metrelik kulelerde Seyit Onbaşı detayı
Tamamlandığında kendi alanında dünyanın en büyük köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde otoyol, köprü ve üst geçit, alt geçitlere ilişkin çalışmalar sürüyor. Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.
24.02.2021 11:50
- Son Güncelleme: 24.02.2021 12:11
Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'na entegre edilerek önemli bir koridorun odağında yer alacak.
Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renk, figür ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip köprünün inşasında görevli ekiplerin çalışmaları, kara ve deniz üstü olmak üzere iki aşamada sürüyor.
Deniz üstü çalışmalar, iki yakayı birbirine bağlayan "kedi yolu" sayesinde hız kazandı. Marmara Bölgesi'ndeki otoyol projeleriyle bütünlük oluşturacak bağlantı yollarındaki çalışmalara da hız verildi.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Malkara Kavşağı ile Umurbey arasındaki 84 kilometrelik kesimde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları yapılıyor.
Anadolu yakasında Lapseki ilçesi sınırları içindeki menfez, viyadük ve köprü inşaatları yaklaşık 300 metre yükseklikten Anadolu Ajansı ekibince drone ile görüntülendi.