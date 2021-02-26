Gelen son dakika haberine göre, AFAD, Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi'ne göre depremin büyüklüğü, 4.1 olarak belirtilirken derinliği 11.5 kilometre olarak ölçüldü. Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin meydana geldiği derinliğin 52.30 kilometre olduğu belirtildi. AFAD BİLGİLERİ TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN KANDİLLİ'YE GÖRE Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında 18.46'da meydana gelen ve büyüklüğü 4.1 olarak ölçülen depremin derinliğiyse, 11.5 kilometre olarak belirtildi.