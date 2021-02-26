Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.02.2021 19:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.02.2021 19:23
    ABONE OL

    : 'de 4.1 büyüklüğünde | Son

    Gelen haberine göre, , 'de 4.1 büyüklüğünde bir meydana geldiğini duyurdu. 'ne göre depremin büyüklüğü, 4.1 olarak belirtilirken derinliği 11.5 kilometre olarak ölçüldü.

    Akdeniz'de deprem

    Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Depremin meydana geldiği derinliğin 52.30 kilometre olduğu belirtildi.

    AFAD BİLGİLERİ

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    KANDİLLİ'YE GÖRE

        Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında 18.46'da meydana gelen ve büyüklüğü 4.1 olarak ölçülen depremin derinliğiyse, 11.5 kilometre olarak belirtildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Son dakika: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem | Son depremler