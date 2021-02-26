CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, televizyonda katıldığı bir programda, 9 HDP'li hakkında TBMM'ye sunulan fezlekeler ile ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu.
AMERİKAN SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU
HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karşı çıkacağını ifade eden Sezgin Tanrıkulu, açıklamalarının devamında Amerikan sözcülüğüne soyundu. Tanrıkulu, "Fezlekeler anayasa adalet karma komisyonuna geldiğinde CHP'nin tavrı ne olacak?" sorusuna da yanıt verdi. Tanrıkulu, "Bu ağır sonuçların bir parçası olmayız biz en azından olmamak için de çaba sarf ederiz. Bu yargıdan gelen bu belgelere dayanarak bir işlem yapmanın ben doğru olmadığına inanıyorum." dedi.
Türkiye'nin bu durumda ağır bedeller ödeyeceğini söyleyen Tanrıkulu, bu bedellerin sadece siyasal değil ekonomik de olacağını sözlerine ekledi.AKLI
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'lileri savunduğu konuşmasında Türkiye'ye şu sözlerle sopa salladı: