1 Mart normalleşme hangi illerde başlayacak? Normalleşmeyle kafeler restoranlar açılacak mı?

İllerin, durumuna göre "düşük", "orta", "yüksek" veya "çok yüksek" riskli olarak sınıflandırılacağını söyleyen Aydın, bu gruplara göre kısıtlamalardan hangilerinin kaldırılacağı veya sürdürüleceğinin belirleneceğini belirtti.

NORMALLEŞME HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?

İstanbul'da vaka sayısı 100 binde 68,23, İzmir'de ise 42,67. Bu iki ilde de şu anki mevcut tablo normalleşme adımları için yeterli görünmüyor. Bakanlığın açıkladığı kriterlerinin gevşetilmemesi ya da bu iki kentte vakalarda düşüş görülmemesi durumunda 1 Mart'tan sonra kısıtlamalar devam edecek.

Ankara ise sınırda görünüyor. 100 binde 35 vakanın görüldüğü kentte artış yaşanması durumunda Ankara'da da kısıtlamaların kalkması zora girecek.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan'ın açıklamasına göre yüzde binde 35 ve altında vaka görülen kentlerde kısıtlamalar kontrollü olarak kaldırılacak, 100 binde 10'un altında vaka görülen illerde ise normalleşme adımları atılabilecek.