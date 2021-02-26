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    • 26.02.2021 11:13
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    1 Mart başlayacak? Normalleşmeyle ?

    başlayacak? yle sorusuna yanıt aranıyor. Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla Mart ayıyla birlikte normalleşme sürecinin başlaması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamayla yerinde normalleşmenin uygulanacağını belirtti. Normalleşme döneminde vaka sayılarına göre kararlar alınacak. Peki, ?

    takvim.com.tr
    1 Mart normalleşme hangi illerde başlayacak? Normalleşmeyle kafeler restoranlar açılacak mı?

    1 Mart normalleşme hangi illerde başlayacak? Normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte kafeler restoranlar açılacak mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Yerinde normalleşme döneminin başlayacak olmasıyla birlikte vaka sayıları ve aşılama çalışmaları ön plana çıkacak. Peki, normalleşme hangi illerde başlayacak? İşte detaylar!

    NORMALLEŞME NE ZAMAN?

    COVID-19 önlemleriyle ilgili normalleşme süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hasabından, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" paylaşımında bulundu.

    KADEMELİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

    Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, marttan itibaren hayata geçirilecek normalleşme süreci adımlarının, Kovid-19 vaka sayısı, yoğun bakım doluluk oranı, PCR testlerindeki pozitiflik oranı, 10-14 günlük süredeki salgının trendi ve aşılanan kişi sayısı gibi parametreler çerçevesinde illere verilecek puanlara göre belirleneceğini bildirdi.

    Aydın, sosyal yaşam ve iş hayatını direkt etkileyen Kovid-19'la mücadele kapsamındaki kısıtlamaların "yerinde karar" döneminde marttan itibaren illere göre değerlendirileceğine dikkati çekti.

        İllerin, durumuna göre "düşük", "orta", "yüksek" veya "çok yüksek" riskli olarak sınıflandırılacağını söyleyen Aydın, bu gruplara göre kısıtlamalardan hangilerinin kaldırılacağı veya sürdürüleceğinin belirleneceğini belirtti.

        NORMALLEŞME HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?

        İstanbul'da vaka sayısı 100 binde 68,23, İzmir'de ise 42,67. Bu iki ilde de şu anki mevcut tablo normalleşme adımları için yeterli görünmüyor. Bakanlığın açıkladığı kriterlerinin gevşetilmemesi ya da bu iki kentte vakalarda düşüş görülmemesi durumunda 1 Mart'tan sonra kısıtlamalar devam edecek.

        Ankara ise sınırda görünüyor. 100 binde 35 vakanın görüldüğü kentte artış yaşanması durumunda Ankara'da da kısıtlamaların kalkması zora girecek.

        Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan'ın açıklamasına göre yüzde binde 35 ve altında vaka görülen kentlerde kısıtlamalar kontrollü olarak kaldırılacak, 100 binde 10'un altında vaka görülen illerde ise normalleşme adımları atılabilecek.

        Son tabloya göre kriterleri sağlayan kentler şöyle:

        Afyon 31,62

        Ağrı 19,61

        Ankara 35,39

        Bartın 31,16

        Batman 8,71

        Bayburt 21,98

        Bingöl 18,45

        Bitlis 15,10

        Çankırı 26,50

        Denizli 31,51

        Diyarbakır 18,00

        Erzincan 34,13

        Eskişehir 35,55

        Hakkari 3,21

        Iğdır 10,43

        Isparta 29,53

        Kahramanmaraş 35,35

        Karabük 16,83

        Kars 18,60

        Kastamonu 21,79

        Kırşehir 30,86

            Mardin 12,52

            Muş 8,51

            Siirt 20,54

            Şanlıurfa 20,42

            Şırnak 3,91

            Tunceli 29,96

            Uşak 17,32

            Van 13,92

            Düşük risk: Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller

            Orta risk: Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller

            Yüksek risk: Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller

            Çok yüksek risk: Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller
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            Haberler Güncel 1 Mart normalleşme hangi illerde başlayacak? Normalleşmeyle kafeler restoranlar açılacak mı?