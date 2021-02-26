1 Mart normalleşme hangi illerde başlayacak? Normalleşmeyle kafeler restoranlar açılacak mı?

1 Mart normalleşme hangi illerde başlayacak? Normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte kafeler restoranlar açılacak mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Yerinde normalleşme döneminin başlayacak olmasıyla birlikte vaka sayıları ve aşılama çalışmaları ön plana çıkacak. Peki, normalleşme hangi illerde başlayacak? İşte detaylar!
NORMALLEŞME NE ZAMAN?
COVID-19 önlemleriyle ilgili normalleşme süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hasabından, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" paylaşımında bulundu.
KADEMELİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, marttan itibaren hayata geçirilecek normalleşme süreci adımlarının, Kovid-19 vaka sayısı, yoğun bakım doluluk oranı, PCR testlerindeki pozitiflik oranı, 10-14 günlük süredeki salgının trendi ve aşılanan kişi sayısı gibi parametreler çerçevesinde illere verilecek puanlara göre belirleneceğini bildirdi.
Aydın, sosyal yaşam ve iş hayatını direkt etkileyen Kovid-19'la mücadele kapsamındaki kısıtlamaların "yerinde karar" döneminde marttan itibaren illere göre değerlendirileceğine dikkati çekti.