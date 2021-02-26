Yüce ve müberra dinimiz bize buyurdular ki emirlerinde, 'Bir topluluğa olan kızgınlığınız sizi adaletsiz yapmak imkanıyla karşı karşıya bırakmasın.' Yani bir topluluğa olan gareziniz, kininiz yüzünden adaletsizlik yapmayın. Dolayısıyla biz her şartta herkesin adaletinden emin olacağı bir ülke hayali kuruyoruz. Bu hayalin içerisinde İYİ Parti milletine devletine sorumluluklarını taşıyacak. Fezlekeler gelecek, terörle ilgili hassasiyetimizi defalarca ısrar ettik, izah ettik. Grup kararı alınmıyor biliyorsunuz bu süreçte. Ama bizim bu mevzuda ahengimizle ilgili hiçbir sıkıntı yoktur. İYİ Parti siyasi koordinatları belli bir partidir, devletin milletin tarafında yer alırız. Fezlekeler gelecek biz terörle mesafesizliğe yargılanma yolunun açılmasını istiyoruz"