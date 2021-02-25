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    • 25.02.2021 13:22
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    zirvedeki yerini korudu! Avrupa'nın en çok uçan markası

    Türkiye'nin en önemli markalarından olan (), 18-24 Şubat tarihleri arasında günlük yaptığı ortalama 603 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü.

    THY zirvedeki yerini korudu! Avrupa'nın en çok...

    (), 18-24 Şubat'ta günlük ortalama 603 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu.

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 18 ile 24 Şubat arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THY günlük ortalama 603 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

    Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 359 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 241 uçuşla KLM, 4. sırasında 213 uçuşla Lufthansa, 5. sırasında 142 uçuşla SAS, 6. sırasında 102 uçuşla British Airways yer aldı.

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    Haberler Güncel THY zirvedeki yerini korudu! Avrupa'nın en çok uçan markası