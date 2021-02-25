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    • 25.02.2021 13:40
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    Gündemde yüzbinlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıkça araştırıyor. Koronavirüs mücadelesi nedeniyle alınan önlemler arasında kalabalık ortamlardan in kapatılması kararlaştırılmıştı. Restoranlar sadece gel al ve paket servisle hizmet veriyordu. Şimdi ise gözler yapılacak açıklamaya çevrildi, 1 Mart’a işaret edildiğinden herkes meraklı bekleyişe başladı. Peki , ? işte son dakika gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Restoran ve kafeler ne zaman açılacak?

    Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? 1 Mart'ta restoranlar, kafeler hizmet vermeye başlayacak mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor.Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır kapalı olan kafeler ve sadece paket servis, gel-al şeklinde hizmet veren restoranlar yeniden açılacak mı? Tüm illerden vatandaşlar ve esnaflar dört gözle bu haberi bekliyor ve araştırıyor. Peki restoran ve kafelerle ilgili son durum nedir? İşte tüm detaylar…

    RESTORAN VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Geçen hafta Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan kısıtlamalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, kademeli normalleşmenin Mart ayında başlayacağını açıkladı.Salgın tedbirleriyle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, Mart ayında aşılamada çok büyük mesafe kat edileceğini ifade ederek, "İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak" dedi.

    KAFELER RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Kafe ve restoranların açılış tarihine ilişkin kesin bir bilgi henüz bulunmuyor. Ancak açılış için Mart ayı işaret edilmişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." açıklamasını yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan "Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." dedi.

        BİLİM KURULU ÜYESİ İLHAN'DAN KAFE VE RESTORANLAR İÇİN ÖNERİ

        Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 7 günlük veriler ışığında, hastalığın seyrine göre il hıfzıssıhha kurullarınca bölgesel kararlar alınabileceğine ve belli faaliyetlere aşama aşama geçilebileceğine değindi.

        Salgın sürecinde özellikle restoran, kafe gibi yeme içme sektörünün hastalık seyrine göre kısmi hizmet verdiğini anımsatan İlhan, bunun kimi dönemlerde belli saat sınırlaması ve paket servis hizmeti şeklinde yapılabildiğini aktardı.

        Salgının seyrine göre il hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda restoran, kafe ve lokantaların belli kurallar çerçevesinde kapılarını yeniden açabileceğini aktaran İlhan, "İşletmeler, il bazında hastalık seyri ve aşılama oranları göz önünde tutularak açılabilecek. Bunlar yerinde alınacak kararlar doğrultusunda hayata geçirilecek. Restoran, kafe ve kıraathane gibi yeme içme sektörüne yönelik adımların yol haritası önümüzdeki günlerde belli olacak. Bunun için çalışmalar yürütülüyor, analizler yapılıyor, kriterler belirleniyor." şeklinde konuştu.
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        Haberler Güncel Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? 1 Mart’ta restoranlar, kafeler hizmet vermeye başlayacak mı?