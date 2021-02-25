SON DAKİKA: Maketten ev dolandırıcılığında tarihi karar: 316 yıl hapis



'TİCARET YAPTIM'

Bakırköy 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le bağlanan sanık Temel Bulut, yaptığı son savunmada şunları söyledi: "Ben 4 yıldır tutukluyum. Ben dolandırıcılık yapmadım, ticaret yaptım. 100 lira harcadıysam 10 liralık satış yapmışım. İnşaatlara çok daha fazlasını harcadım. Çok mağdurum. Ben mağdur olduğum için müştekiler de mağdur."