90. dönem özel güvenlik sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Sınava katılan adayların gözü kulağı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek habere çevrildi, peki tarih için açıklama yapıldı mı? ÖGG sınavları ve sonuçlarına dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
ÖGG SINAV SORULARI YAYIMLANDI MI?
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen sınava katılım sağlayan binlerce Özel Güvenlik adayı gözünü EGM'den gelecek olan son dakika duyurusuna çevirdi. ÖGG sınav sonuçları ve soruları gibi tüm detaylar kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanan duyuru ile erişime açılıyor.
ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Henüz sonuçlar erişime açılmazken adaylar, açıklama geldiğinde ÖGG Sınav sonuçlarına https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden T.C kimlik numarası ile sorgulayabilecek.
Soru ve cevaplar yayımlandığında detaylara aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz...
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GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?
Koruma ve güvenliği sağlamış oldukları alanlara girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üst aramasını gerçekleştirme, eşyalarını ise X-ray gibi çeşitli güvenlik sistemlerinden geçirme,