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    • 25.02.2021 12:17
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    ? Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları açıklandı mı?

    Gündemde binlerce kişi ? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kariyer hedefleyen kişiler sınava katıldıktan sonra verdikleri doğru ve yanlış cevapları merak eder oldu. Peki “90. Dönem Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları için tarih verildi mi? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    90. dönem özel güvenlik sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

    90. dönem özel güvenlik sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Sınava katılan adayların gözü kulağı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek habere çevrildi, peki tarih için açıklama yapıldı mı? ÖGG sınavları ve sonuçlarına dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    ÖGG SINAV SORULARI YAYIMLANDI MI?

    Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen sınava katılım sağlayan binlerce Özel Güvenlik adayı gözünü EGM'den gelecek olan son dakika duyurusuna çevirdi. ÖGG sınav sonuçları ve soruları gibi tüm detaylar kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanan duyuru ile erişime açılıyor.

    ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Henüz sonuçlar erişime açılmazken adaylar, açıklama geldiğinde ÖGG Sınav sonuçlarına https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden T.C kimlik numarası ile sorgulayabilecek.

    Soru ve cevaplar yayımlandığında detaylara aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz...

    ÖGG SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

    Koruma ve güvenliği sağlamış oldukları alanlara girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üst aramasını gerçekleştirme, eşyalarını ise X-ray gibi çeşitli güvenlik sistemlerinden geçirme,

        Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri gibi etkinliklerde kimlik kontrolü yapma,
        Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkumiyet kararı olan kişileri yakalama,
        Yangın, deprem gibi çeşitli afet durumlarında görev alanında bulunan iş yeri ve konutlara girme,
        Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanet alma
        Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma,
        Gibi görev yetki ve sorumluluklara sahiptir.
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        Haberler Güncel 90. dönem özel güvenlik sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları açıklandı mı?