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    • 25.02.2021 12:03
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    SON DAKİKA: MSB duyurdu: 'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı

    Son dakika haberi! , "Hudut personelimiz tarafından sınır hattının çeşitli bölgelerinde ’a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.

    AA
    Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı

    (MSB), sınır hattından 'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun yakalandığını bildirdi.



    3 ŞAHIS YAKALANDI
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı.




    Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi."     ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı