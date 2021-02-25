Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun yakalandığını bildirdi.
Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi. pic.twitter.com/OTZKO5WoUs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 25, 2021
3 ŞAHIS YAKALANDI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı.
Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.