Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun yakalandığını bildirdi.

Hudut personelimiz tarafından Edirne sınır hattının çeşitli bölgelerinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan kaydı bulunan kişiler olduğu belirlendi. pic.twitter.com/OTZKO5WoUs