



2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, 12 YIL YAĞMA SUÇUNDAN HAPİS

Mahkeme heyeti, Senayi ve Ümit Türedi çiftinin öldürülmesiyle ilgili sanık Çayıroğlu'yu, farklı farklı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, nitelikli yağma suçundan ise 12 yıl hapsini hükmetti.

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Akkuş ilçesi Ormancık Mahallesi'nde 8 Nisan 2018 yılında meydana gelen ev ve samanlık yangınında hayatını kaybeden Dursun Kurt'un ölümüyle ilgili ilişkisinin bulunmadığını iddia eden Mehmet Ali Çayıroğlu, "Onu neden öldüreyim, babam gibi severdim. Az ekmeğini yemedim. Suçu ben işlemedim" diye ifade verdi. Mahkeme heyeti, bu soyada delil yetersizliği olduğu için beraatine karar verdi.



Öte yandan Akkuş ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde 13 Temmuz 2018 yılında gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden Hasan Bayram'ın duruşması ileri bir tarihe ertelendi.