Ordu'dan Samsun'a taşınan Mehmet Ali Çayıroğlu (44) geçen yıl gasp iddiasıyla tutuklandı. Zanlının 12 kişinin ölümüyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Ordu ve Samsun'da hayatını kaybeden 12 yaşlı vatandaşın eşyaları Çayıroğlu'nun evinden çıktı. İddiaya göre seri katilin kurbanları ve cinayet tarihleri şöyle sıralandı:
24 Şubat 2018'de, Ordu'da Nuri ve Lütfiye Usluoğlu çifti, gece yarısı yanarak can verdi. Çayıroğlu ile çiftin daha önce görüştükleri belirlendi.
3 Mayıs 2018'de, Ordu'nun Akkuş İlçesi'nde kayıp Şeker Köseoğlu'nun cesedine ulaşıldı. Köseoğlu'na ait av tüfeği ile buzağı, Çayıroğlu'nun evinde çıktı.
13 Temmuz 2018'de, Ordu'da yaşayan Bayram, gaz zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybetti.
31 Temmuz 2018'de, Ordu'nun Akkuş İlçesi'ne bağlı Karaçal Mahallesi'nde, Senai-Ümit Türedi çifti, mutfakta sızan gazdan zehirlendi. Ölen çifte ait cep telefonu ve kurusıkı tabanca Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi.
22 Temmuz 2018'de Sabri Güneş, oğlu Hasan ve gelini Zahide Güneş yangında hayatını kaybetti. Sabri Güneş'le Mehmet Ali Çayıroğlu'nun daha önce alışveriş için görüşme yaptığı öğrenildi.
Sabri Güneş
Mehmet Çayıroğlu'nun geceleri el feneriyle çıktığı, sabahın ilk ışıklarında ise eve döndüğü belirlendi.
24 Şubat 2018'de, Ordu'da Nuri ve Lütfiye Usluoğlu çifti, gece yarısı yanarak can verdi. Çayıroğlu ile çiftin daha önce görüştükleri belirlendi.
3 Mayıs 2018'de, Ordu'nun Akkuş İlçesi'nde kayıp Şeker Köseoğlu'nun cesedine ulaşıldı. Köseoğlu'na ait av tüfeği ile buzağı, Çayıroğlu'nun evinde çıktı.
13 Temmuz 2018'de, Ordu'da yaşayan Bayram, gaz zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybetti.
31 Temmuz 2018'de, Ordu'nun Akkuş İlçesi'ne bağlı Karaçal Mahallesi'nde, Senai-Ümit Türedi çifti, mutfakta sızan gazdan zehirlendi. Ölen çifte ait cep telefonu ve kurusıkı tabanca Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi.
22 Temmuz 2018'de Sabri Güneş, oğlu Hasan ve gelini Zahide Güneş yangında hayatını kaybetti. Sabri Güneş'le Mehmet Ali Çayıroğlu'nun daha önce alışveriş için görüşme yaptığı öğrenildi.
Sabri Güneş
Mehmet Çayıroğlu'nun geceleri el feneriyle çıktığı, sabahın ilk ışıklarında ise eve döndüğü belirlendi.
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