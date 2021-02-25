FAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem bölgede büyük paniğe neden oldu. Depremin meydana geldiği derinliğin 6,96 kilometre olduğu duyuruldu.

Kandilli'den yapılan açıklamaya göre ise, depremin merkez üssü Muş'un Varto ilçesi olduğu belirtilirken büyüklük 4,2 olarak bildirildi.

BİNGÖL VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Karlıova ilçesinde yaşanan 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Vali Ekinci, yaptığı açıklamada, saat 12.48'de Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Şu an itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." diyen Ekinci, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü belirtti.

BİNGÖL DEPREMİ AFAD BİLGİLERİ

