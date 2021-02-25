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    • 25.02.2021 13:23
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    SON LER | 'de korkutan deprem! Şiddeti belli oldu

    haberi... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü 'ün Karlıova ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem bölgede büyük paniğe neden oldu. Bingöl Valisi Kadir Ekinci yaptığı ilk açıklamada şu an için olumsuz bir durum bulunmadığını söyledi.

    Bingöl'de korkutan deprem! Şiddeti belli oldu

    FAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü 'ün Karlıova ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem bölgede büyük paniğe neden oldu. Depremin meydana geldiği derinliğin 6,96 kilometre olduğu duyuruldu.

    Kandilli'den yapılan açıklamaya göre ise, depremin merkez üssü Muş'un Varto ilçesi olduğu belirtilirken büyüklük 4,2 olarak bildirildi.

    BİNGÖL VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA
    Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Karlıova ilçesinde yaşanan 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

    Vali Ekinci, yaptığı açıklamada, saat 12.48'de Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

    "Şu an itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." diyen Ekinci, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü belirtti.

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