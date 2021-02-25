182 neden aranmıyor? 2021 hastane randevusu için 182'ye neden ulaşılamıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Farklı illerden binlerce vatandaş MHRS online ya da ALO 182 üzerinden kendisine en yakın hastaneden randevu almak istiyor ve sıklıkla bu hattı çeviriyor. Bazı vatandaşlar ulaşsa da bazıları meşgul, düşmeme gibi sorunlarla karşılaşabiliyor. Peki bunun sebebi nedir, ne yapmak gerekir? İşte yanıtı…
MHRS SABİT TELEFON NUMARASI
ALO 182 numaralı çağrı merkezi ile 7/24 ulaşabilirsiniz
182 NEDEN ARANMIYOR, DÜŞMÜYOR?
ALO 182 hattına ulaşılamamasının nedeni sistemde bulunan yoğunluk. Çok fazla insan hastane randevusu için 182'yi aradığından dolayı hat meşgul çalabiliyor. Yapılması gereken ise tekrar tekrar deneyerek hatta ulaşmaya çalışmak. Birkaç denemeden sonra ulaşmanız mümkün olacaktır.
MHRS RANDEVU ALMA İŞLEMİ
Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde yeni üyelik almak için www.hastanerandevu.gov.tr internet adresine gidilerek, sağ tarafta yer alan "Randevu Al" butonuna bastıktan sonra yönlendirilen sayfa MHRS giriş ekranı. Giriş ekranında isterseniz e-devlet ile giriş yapabilir, isterseniz de "Yeni Üye" seçeneğine tıklayarak üyelik işleminizi yapabilirsiniz. Üye olurken sizde belirleyeceğiniz bir şifre ve T.C. kimlik numaranız ile işlemi tamamlayabilirsiniz.
Akıllı cihazınıza MHRS Mobil uygulamasını indirerek "Yeni Üye" bölümüne giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi girerek Üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
MHRS TELEFON NUMARASI DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?
MHRS'ye T.C kimlik numarası ve şifreniz ile girdikten sonra "Hesap Bilgilerim" kısmında iletişim bilgilerini seçiyorsunuz ve telefon numaranızı buradan değiştirip güncel halini kaydedebiliyorsunuz.