87 GEMİ, 27 UÇAK VE 20 HELİKOPTER KATILACAK

Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 82 gemi, 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri ile İnsansız Hava Araçları, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve SAT/SAS görev timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, F-16, F-4 ve HİK (Havadan İhbar ve Kontrol) uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından arama kurtarma unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise S/G botları olmak üzere toplam 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter yer alacak.