Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlı tatbikatlarından olan, "Mavi Vatan-2021 Tatbikatı"nın 25 Şubat-7 Mart 2021 tarihleri arasında Ege Denizi ve Akdeniz'de icra edileceği bildirildi.
GEMİLERİN HAZIRLIĞINA BAKILACAK
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, tatbikatla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı karargah, birlik ve gemilerin hazırlık durumlarının değerlendirilmesi hedefleniyor.
HARBE HAZIRLIK SEVİYELERİ YÜKSELTİLECEK
Görev grubu seviyesinde temel harekat nevilerinin denenmesi, deniz harekatı ve müşterek harekat taktiklerine yönelik yeteneklerin geliştirilmesinin de hedeflendiği tatbikatta, diğer kuvvet komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destek imkan kabiliyetlerinin denenmesi ile unsurların harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.