Lise sınavları iptal mi olacak? 2. dönem lise sınavları son dakika hangi illerde yapılacak?

Lise sınavları hangi illerde yapılacak? Lise sınavları iptal mi olacak? 2. dönem lise sınavlarının ne zaman yapılacağı öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Lise sınavları son dakika bilgileri geldi. Peki, lise sınavları iptal mi olacak? İşte Bilim Kurulu toplantısı sonrası lise sınavlarına ilişkin alınan bilgiler!
LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ OLACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Kovid-19 riski olmayan illerde sorun olmayacak, riskli illerle ilgili nasıl ve ne zaman yapılması gerektiği kabinede ele alınacak." ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
'Yerinde karar' dönemine geçildiğini söyleyen Fahrettin Koca, "Çin aşısı için hiçbir şekilde aracı firmaya bir kuruş ilave verilmemiştir" dedi.
Türkiye'ye özgü bir mutasyon olmadığını belirten Bakan Koca, "Mutasyonun bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz, özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde" dedi.