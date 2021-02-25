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    • 25.02.2021 21:14
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    iptal mi olacak? 2. dönem hangi illerde yapılacak?

    iptal mi olacak sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. 2. dönem gelişmesi. yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca lise sınavlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. olacak sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. 2. dönem lise sınavları son dakika gelişmesi. Lise sınavları hangi illerde yapılacak? Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca lise sınavlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

    takvim.com.tr
    Lise sınavları iptal mi olacak? 2. dönem lise sınavları son dakika hangi illerde yapılacak?

    Lise sınavları hangi illerde yapılacak? Lise sınavları iptal mi olacak? 2. dönem lise sınavlarının ne zaman yapılacağı öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Lise sınavları son dakika bilgileri geldi. Peki, lise sınavları iptal mi olacak? İşte Bilim Kurulu toplantısı sonrası lise sınavlarına ilişkin alınan bilgiler!

    LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ OLACAK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Kovid-19 riski olmayan illerde sorun olmayacak, riskli illerle ilgili nasıl ve ne zaman yapılması gerektiği kabinede ele alınacak." ifadelerini kullandı.

    BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

    'Yerinde karar' dönemine geçildiğini söyleyen Fahrettin Koca, "Çin aşısı için hiçbir şekilde aracı firmaya bir kuruş ilave verilmemiştir" dedi.

    Türkiye'ye özgü bir mutasyon olmadığını belirten Bakan Koca, "Mutasyonun bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz, özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde" dedi.

        Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Artık yerinde karar dönemine giriyoruz. Aşılama programımız başarıyla ilerliyor. 8 milyon doz aşı seviyesine ulaştık. Aşılamada ilk aşamanın sonuna yaklaştık. Tedarik ve planlamada sorunumuz yok. Kendi aşımıza sahip olmak bu süreçte daha güvenli olacak. Aşı olduğumuz gün koruma başlamıyor. İlk aşılama olduktan 42 gün sonra güvenli oluyor. Nüfusun yüzde 60'ını tamamlamadan güvenli olamayız.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Kovid-19 riski olmayan illerde sorun olmayacak, riskli illerle ilgili nasıl ve ne zaman yapılması gerektiği kabinede ele alınacak." ifadelerini kullandı.

        Bazı illerimizde mutasyona özel planlarımız var. Bazı illerimizde daha geç normalleşme süreci olacak. Tedbir halen en güçlü silahımız.

        İllerimizin risk düzeylerini düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirleyeceğiz. Risk durumlarına göre iş kollarımızın faaliyet serbestliği konusunda Bilim Kurulumuzun çalışmasını, Cumhurbaşkanlığı Kabinemize arz edeceğim

        Güvenlik kuvvetleri bu süreçte denetimlerini artıracak. Milletimizin sağlık ve sıhhati için var gücümüzle çalışacağız.
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