Lise sınavları iptal mi olacak? 2. dönem lise sınavları son dakika hangi illerde yapılacak?

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Artık yerinde karar dönemine giriyoruz. Aşılama programımız başarıyla ilerliyor. 8 milyon doz aşı seviyesine ulaştık. Aşılamada ilk aşamanın sonuna yaklaştık. Tedarik ve planlamada sorunumuz yok. Kendi aşımıza sahip olmak bu süreçte daha güvenli olacak. Aşı olduğumuz gün koruma başlamıyor. İlk aşılama olduktan 42 gün sonra güvenli oluyor. Nüfusun yüzde 60'ını tamamlamadan güvenli olamayız.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Kovid-19 riski olmayan illerde sorun olmayacak, riskli illerle ilgili nasıl ve ne zaman yapılması gerektiği kabinede ele alınacak." ifadelerini kullandı.