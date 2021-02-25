CHP medyasında güç savaşları! Kim kiminle hareket ediyor?

İşte Kenan Kıran'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Türk medyası için utanç haberi. Halk TV, 19 Ekim 2020 tarihinde "Türkiye'nin Wuhan'ı bu halde" diyerek İstanbul'daki bir ulaşım fotoğrafını paylaşıyor ve İBB'yi eleştiriyor. Bu eleştiri Halk TV'nin internet sitesinde yer alıyor. Bu paylaşımdan 2 saat 22 dakika sonra bu haber kalkıyor. İBB'yi eleştiren Halk TV, haberin başlığını ve içeriğini "İktidarın politikası ve bunun toplu taşımaya yansıması" diye değiştiriyor. Bunu biz kimden öğreniyoruz? Clubhouse isimle platformda, Halk TV'de işten çıkarılan 3 tane kişi katıldı ve o sitenin editörü Fırat Yeşilçınar, "Bu haber için İBB 4 defa bizi kaldırın diye aradı. Ve içeriği kendileri yazarak bu başlığı kendileri attılar" diyerek açıkladı.

Şimdi deniliyor ya, özgürlük habercilik vs. Az önce TELE 1'de Can Ataklı'ya özür diletildi. Halk TV, pandemi dönemindeki toplu taşımayı eleştirdiği için İBB tarafından aranılıyor ve haber değiştiriliyor.

Deniliyor ya iktidarın medyası var. İşte bakın; Fox TV, Halk TV, TELE 1…

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Türkiye'nin yeni amiral gemisi Sözcü gazetesidir" diyerek açıkça tarafını belli ediyor ve bu gazete CHP'nin açıklamalarını öne çıkartıyor. Yalanlar üzerinden AK Parti'yi hedef alıyor. Sadece Sözcü Gazetesi mi? Cumhuriyet Gazetesi de var. Kemal Kılıçdaroğlu dün manşetteydi. Kılıçdaroğlu manşet spotunda, Meral Akşener manşet spotunda, Pervin Buldan manşet spotunda. İddialara cevap verecek kim? Sağlık Bakanlığı… Var mı? Yok.

İŞTE DİKKAT ÇEKEN İLİŞKİ AĞI

CHP medyasında kim kimlerle hareket ediyor? Mustafa Balbay, Cumhuriyet'in eski Ankara temsilcisi. İzmir'den milletvekili seçildi. Ankara temsilcisi Erdem Gül, Adalar Belediye Başkanı oldu. Ankara temsilcisi Utku Çakıröz, İzmir milletvekili oldu. Yani siyasete girmek için demek ki Cumhuriyet Gazetesi'nde Ankara temsilcisi ya da Genel Yayın Yönetmeni olmak gerekiyor. Yani bu ilişki ağı da dikkat çekici.

Karar Gazetesi, Gelecek ve Deva Partisini desteklemek için kuruldu. Tirajı 300-500'ü geçiyor mu bilmiyorum ama yayınına devam ediyor. Ve her gün muhalefet partisi temsilcilerinin açıklamalarını öne çıkartıyor. AK Parti'nin mesela açıklamalarını Karar Gazetesi'nde görmüyoruz.

Yeniçağ, İYİ Parti'nin yayın organı ve muhalefetin sözlerini öne çıkartıyor.

Birgün Gazetesi, kamuoyunda Osman Kavala'nın finanse ettiği ifade edilen bir gazete. Osman Kavala da 15 Temmuz ve Gezi olaylarından tutuklu. Marjinal partilerin üzerinden AK Parti'yi hedef alıyor. Evrensel de benzer bir gazete.