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    • 25.02.2021 20:51
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    ? Bakan Koca son dakika hafta içi - bitecek mi açıklaması geldi!

    ? Bakan Koca son dakika kısıtlamalar kalkacak mı açıklaması geldi. Vatandaşların gözü kulağı Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlara çevrilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; hafta içi bitecek mi sorularına yanıt verdi. Bakan Koca açıklamalarında tam kapanma olup olmayacağına dair bilgileri paylaştı.

    takvim.com.tr
    Kısıtlamalar kalkacak mı? Bakan Koca son dakika hafta içi - hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitecek mi açıklaması geldi!

    Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Kısıtlamalar kalkacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasaklarına ilişkin detaylı bilgiler verdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada tam kapanma olup olmayacağına da değindi. Peki hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitecek mi?

    KISITLAMALAR KALKACAK MI?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kademeli normalleşme öncesi yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

    65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan kısıtlamalara ilişkin konuşan Bakan Koca, "42 gün sonra koruyuculuğu başlıyor. 65 yaş üstü olup 2 haftanın bitmediğini biliyoruz. Aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde buna bağlı esnetme yapılabilir. Aşılama oranı da parametrelerin arasında yer alacak" ifadelerini kullandı.

    Aşı olanları uyaran Koca, "Aşı olduğumuz gün koruma başlamıyor. İkinci doz aşıyı olup üzerinden 14 gün geçtikten sonra aşılanmış oluyoruz. Yani ilk aşı olduğumuz günden 42 gün sonra. Bu 42 gün kendimizi daha iyi korumak zorundayız. Ayrıca tüm nüfusumuzun en az yüzde 60'ını aşılamadan aşı güvencesini elde etmiş olmuyoruz.

    Aşının ilk dozunu yaptırmış olmak bizi tedbire sevk etmeli. Her geçen gün sayısı artan mutasyonlu virüse de dikkat etmeliyiz. Bazı illerimizde buna yönelik özel planlarımız var. Vaka sayılarındaki artış bazı illerimizde diğerlerinden daha geç normalleşmesine neden olabilecek" diye konuştu.

        Alınan normalleşme kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında açıklayacağını söyleyen Bakan Koca, "Belirttiğim parametrelere göre illerimizin risk düzeylerini düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak ilan edeceğiz. Alınan kabine kararlarını da Kabine toplantısı sonrasında tensipleri halinde sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaklardır. Yerinde karar dönemiyle birlikte güvenlik güçlerimiz denetimleri artıracak" dedi.
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