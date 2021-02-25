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    • 25.02.2021 09:50
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    SON DAKİKA: Tabur gözetleyen DEAŞ'lı terörist yakalandı

    Son dakika haberine göre, İstanbul'da Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetlerken yakalanan kişi, DEAŞ'lı terörist çıktı. DEAŞ'lı olduğu belirlenen teröristin üzerinden DEAŞ ile bağlantılı görseller ve dokümanlar çıktı.

    İHA
    Tabur gözetleyen DEAŞ'lı yakalandı

    İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt adına askeri alanda keşif yaptığı iddiasıyla aranan 1 kişi yakalandı.
    kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği öne sürülen 1 kişi ile ilgili geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Muhammed Yahya E. isimli şüphelinin, gece saatlerinde Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'na yönelik keşif yaptığı tespit edildi.


    AĞAÇ TEPESİNE ÇIKARAK BİR BİNAYI İZLERKEN YAKALANDI
    Yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Şubat'ta 02:00 sıralarında DEAŞ üyesinin yakalanması için operasyon düzenleyen TEM Şube ekipleri, örgütle bağlantılı olduğu ileri sürülen şüpheliyi gözaltına aldı.



    İstanbul'un bazı bölgelerinde keşif yaptığı iddia edilen örgüt üyesinin üzerinden ve dijital materyallerinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütüyle bağlantılı görseller ve dokümanlar olduğu tespit edilmesi üzerine şahıs gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Yakalanan zanlının saldırı planı olup olmadığı henüz açıklanmadı.


    Diğer yandan yakalanan örgüt üyesince gerçekleştirilen söz konusu "keşif" faaliyetlerinin seviyesi ise henüz bilinmiyor. Gözaltına alınan şüpheli, emniyette sorgusunun ardından 23 Şubat tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Tabur gözetleyen DEAŞ'lı terörist yakalandı