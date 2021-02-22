Halk TV'nin web sitesinde çalışan iki gazeteci Fırat Yeşilçınar ve Ali Isıyel ile Batuhan Batan işten çıkarıldığı öğrenildi. Halk TV'deki işlerinden çıkarılan Fırat Yeşilçınar ve Ali Isıyel'in CHP'li belediyeler ile ilgili haberler sebebiyle sansür ve baskı altında olduklarını ve nihayetinde işten çıkarıldıklarını açıkladı.
HALK TV'DE YAYINLANAN "TÜRKİYE'NİN WUHAN'I BU HÂLDE!" HABER İBB'NİN BASKISIYLA DEĞİŞTİRİLMİŞ!
Halk TV'de internet sitesinde 19 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan, "Türkiye'nin Wuhan'ı bu hâlde!" başlıklı haberde İstanbul pandemi salgınının başladığı Çin'in Hubei eyaletinde yer alan Wuhan'a benzetildi. Halk TV'de saat: 21.15'te yayınladığı haberde, metrolarda fiziksel mesafenin hiçe sayıldığı, yurttaşların adeta balık istifi yolculuk yaptığı ifade edildi.
Halk TV'deki işlerinden çıkarılan Fırat Yeşilçınar, Clubhouse'un 'Halk TV'den nasıl kovulduk' odasında konuştu. Halk TV'deki işinden çıkarılan Fırat Yeşilçınar, Halk TV internet sitesinde yer alan ve İstanbul Metrosu görüntüleriyle verilen "Türkiye'nin Wuhan'ı Bu Halde" başlığının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talimatıyla "İktidarın ekonomi politikası ve bunun toplu taşımaya yansıması" olarak değiştirildiğini açıkladı.
Yeşilçınar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren haberinden dolayı blokaj yaşamaya başladıklarını söyledi.
Ali Isıyel de, Kadıköy Belediyesi'ndeki işçi grevini haberi detaylı bir şekilde aktarmak istemesine rağmen, grev sürecinin daha az görüldüğünü ifade etti.
YEŞİLÇINAR: İBB'Yİ ELEŞTİREN HABERİNDEN DOLAYI BLOKAJ YAŞAMAYA BAŞLADIK