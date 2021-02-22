Halk TV'deki işlerinden çıkarılan Fırat Yeşilçınar, Clubhouse'un 'Halk TV'den nasıl kovulduk' odasında konuştu. Halk TV'deki işinden çıkarılan Fırat Yeşilçınar, Halk TV internet sitesinde yer alan ve İstanbul Metrosu görüntüleriyle verilen "Türkiye'nin Wuhan'ı Bu Halde" başlığının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talimatıyla "İktidarın ekonomi politikası ve bunun toplu taşımaya yansıması" olarak değiştirildiğini açıkladı.

Yeşilçınar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren haberinden dolayı blokaj yaşamaya başladıklarını söyledi.

Ali Isıyel de, Kadıköy Belediyesi'ndeki işçi grevini haberi detaylı bir şekilde aktarmak istemesine rağmen, grev sürecinin daha az görüldüğünü ifade etti.

YEŞİLÇINAR: İBB'Yİ ELEŞTİREN HABERİNDEN DOLAYI BLOKAJ YAŞAMAYA BAŞLADIK