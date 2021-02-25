AK Parti İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirilen devir teslim töreninde eski ve yeni İl yürütme ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen sohbetin ardından halef selef başkanlar birbirine çiçek takdim etti.

Yeni dönemin ilk il yönetim kurulu toplantısı da gerçekleştirildi. Tanışma niteliğinde yapılan toplantının ardından il yürütme kurulu da belli oldu.