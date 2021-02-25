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    • 25.02.2021 19:30
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    , 'da en fazla iç hat u yapılan 2. ülke oldu

    , 18-24 Şubat tarihleri arasında 'da en fazla iç hat u yapılan 2. ülke oldu. Türkiye, Avrupa'da en yoğun hava seyrüsefer hizmeti veren merkezler arasında zirveden vazgeçmiyor.

    Türkiye 2. oldu

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) uçuş trafiği raporunu göre, listenin ilk sırasında 687 uçuşla yer alan Fransa'nın ardından Türkiye, iç hatlarda 538 uçuşla Avrupa'da en fazla uçuş yapılan 2. ülke oldu.

    Türkiye'yi 507 uçuşla Norveç takip etti. Listenin 4. sırasında 463 uçuşla İspanya, 5. sırasında ise 395 uçuşla Almanya yer aldı.

    Raporda, 2019 yılına göre Fransa ve Norveç'in günlük uçuş sayısının yüzde 34, Türkiye'nin ise yüzde 41 azaldığı kaydedildi.

    TÜRKİYE, 26 OCAK'TA BİRİNCİ OLMUŞTU

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 26 Ocak Salı günü, Avrupa'da en yoğun hava seyrüsefer hizmeti veren merkezler arasında Türkiye'nin 1297 uçuşla birinci sırada yer aldığını açıklamıştı.

        Öte yandan İstanbul Havalimanı, geçen yıl 23,4 milyon yolcu sayısı ile Avrupa havalimanları arasında birinci sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'da Londra Heathrow ile Paris Charles de Gaulle havalimanları takip etti.

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        Haberler Güncel Türkiye, Avrupa'da en fazla iç hat uçuşu yapılan 2. ülke oldu