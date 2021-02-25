Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 26 Ocak Salı günü, Avrupa'da en yoğun hava seyrüsefer hizmeti veren merkezler arasında Türkiye'nin 1297 uçuşla birinci sırada yer aldığını açıklamıştı.

Öte yandan İstanbul Havalimanı, geçen yıl 23,4 milyon yolcu sayısı ile Avrupa havalimanları arasında birinci sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'da Londra Heathrow ile Paris Charles de Gaulle havalimanları takip etti.