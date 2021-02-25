Bilim Kurulu kararları neler oldu? Bilim Kurulu toplantısı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı kararları neler oldu? Uzun süredir beklenen Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Bakan Koca açıklamalarda bulundu. Peki Bilim Kurulu kararları neler oldu?
BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI NELER OLDU?
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplandı. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
KISITLAMALAR KALKACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kademeli normalleşme öncesi yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.
65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan kısıtlamalara ilişkin konuşan Bakan Koca, "42 gün sonra koruyuculuğu başlıyor. 65 yaş üstü olup 2 haftanın bitmediğini biliyoruz. Aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde buna bağlı esnetme yapılabilir. Aşılama oranı da parametrelerin arasında yer alacak" ifadelerini kullandı.
Aşı olanları uyaran Koca, "Aşı olduğumuz gün koruma başlamıyor. İkinci doz aşıyı olup üzerinden 14 gün geçtikten sonra aşılanmış oluyoruz. Yani ilk aşı olduğumuz günden 42 gün sonra. Bu 42 gün kendimizi daha iyi korumak zorundayız. Ayrıca tüm nüfusumuzun en az yüzde 60'ını aşılamadan aşı güvencesini elde etmiş olmuyoruz.