Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.02.2021 20:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2021 20:52
    ABONE OL

    ? sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

    kararları neler oldu? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu toplantısının ardından sokağa çıkma yasağı kalkacak mı sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki neler oldu?

    takvim.com.tr
    Bilim Kurulu kararları neler oldu? Bilim Kurulu toplantısı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

    Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı kararları neler oldu? Uzun süredir beklenen Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Bakan Koca açıklamalarda bulundu. Peki Bilim Kurulu kararları neler oldu?

    BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI NELER OLDU?

    Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplandı. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

    KISITLAMALAR KALKACAK MI?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kademeli normalleşme öncesi yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

    65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan kısıtlamalara ilişkin konuşan Bakan Koca, "42 gün sonra koruyuculuğu başlıyor. 65 yaş üstü olup 2 haftanın bitmediğini biliyoruz. Aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde buna bağlı esnetme yapılabilir. Aşılama oranı da parametrelerin arasında yer alacak" ifadelerini kullandı.

    Aşı olanları uyaran Koca, "Aşı olduğumuz gün koruma başlamıyor. İkinci doz aşıyı olup üzerinden 14 gün geçtikten sonra aşılanmış oluyoruz. Yani ilk aşı olduğumuz günden 42 gün sonra. Bu 42 gün kendimizi daha iyi korumak zorundayız. Ayrıca tüm nüfusumuzun en az yüzde 60'ını aşılamadan aşı güvencesini elde etmiş olmuyoruz.

        Aşının ilk dozunu yaptırmış olmak bizi tedbire sevk etmeli. Her geçen gün sayısı artan mutasyonlu virüse de dikkat etmeliyiz. Bazı illerimizde buna yönelik özel planlarımız var. Vaka sayılarındaki artış bazı illerimizde diğerlerinden daha geç normalleşmesine neden olabilecek" diye konuştu.

        Alınan normalleşme kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında açıklayacağını söyleyen Bakan Koca, "Belirttiğim parametrelere göre illerimizin risk düzeylerini düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak ilan edeceğiz. Alınan kabine kararlarını da Kabine toplantısı sonrasında tensipleri halinde sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaklardır. Yerinde karar dönemiyle birlikte güvenlik güçlerimiz denetimleri artıracak" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Bilim Kurulu kararları neler oldu? Bilim Kurulu toplantısı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?