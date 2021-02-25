Bilim Kurulu kararları neler oldu? Bilim Kurulu toplantısı sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Aşının ilk dozunu yaptırmış olmak bizi tedbire sevk etmeli. Her geçen gün sayısı artan mutasyonlu virüse de dikkat etmeliyiz. Bazı illerimizde buna yönelik özel planlarımız var. Vaka sayılarındaki artış bazı illerimizde diğerlerinden daha geç normalleşmesine neden olabilecek" diye konuştu.

Alınan normalleşme kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında açıklayacağını söyleyen Bakan Koca, "Belirttiğim parametrelere göre illerimizin risk düzeylerini düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak ilan edeceğiz. Alınan kabine kararlarını da Kabine toplantısı sonrasında tensipleri halinde sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaklardır. Yerinde karar dönemiyle birlikte güvenlik güçlerimiz denetimleri artıracak" dedi.