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    • 24.02.2021 11:07
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 4 il için kritik uyarı: Çığ buzlanma ve don... | 24 Şubat 'da hava nasıl olacak?

    Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Bölgesi'nde , Hakkari, Bitlis ile Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Peki, bugün , ve 'de hava nasıl olacak? İşte il il 24 Şubat hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    AA
    Meteorolojiden 4 il için kritik uyarı

    Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari, Bitlis ile Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu olacak.

    Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı bölgede, rüzgar kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kilometre kuvvetinde esecek.

    Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş ve Hakkari'de 5, Van'da 4, Bitlis'te sıfır derece olması bekleniyor.

    Yüksek kar örtüsünün bulunduğu, eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    ÇIĞ TEHLİKESİ
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevreleri ile Artvin'in ve Rize'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2-4 derece azalacağı, güney bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.

    RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


    ÇIĞ UYARISI: Serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdumuzu terk etmesiyle yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması beklendiğinden kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı değerlendirilmektedir. Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 15°C
    Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

    KIRKLARELİ °C, 13°C
    Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 11°C
    Parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

    EGE
    Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 13°C
    Az bulutlu

    DENİZLİ °C, 20°C
    Az bulutlu

    İZMİR °C, 18°C
    Az bulutlu

    MANİSA °C, 18°C
    Az bulutlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 22°C
    Az bulutlu

    ANTALYA °C, 23°C
    Az bulutlu

    HATAY °C, 19°C
    Az bulutlu

    ISPARTA °C, 16°C
    Az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 13°C
        Az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 10°C
        Az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 12°C
        Az bulutlu

        KONYA °C, 14°C
        Az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 8°C
        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 13°C
        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

        KASTAMONU °C, 10°C
        Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 10°C
        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçal yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Artvin'in ve Rize'nin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        AMASYA °C, 12°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

        RİZE °C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        SAMSUN °C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 10°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZİNCAN °C, 7°C
        Az bulutlu

        ERZURUM °C, 2°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KARS °C, 2°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        VAN °C, 3°C
        Az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 15°C
        Az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 16°C
        Az bulutlu

        SİİRT °C, 13°C
        Az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 17°C
        Az bulutlu


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