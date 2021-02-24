Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari, Bitlis ile Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu olacak.
Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı bölgede, rüzgar kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kilometre kuvvetinde esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş ve Hakkari'de 5, Van'da 4, Bitlis'te sıfır derece olması bekleniyor.
Yüksek kar örtüsünün bulunduğu, eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevreleri ile Artvin'in ve Rize'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2-4 derece azalacağı, güney bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ UYARISI: Serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdumuzu terk etmesiyle yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması beklendiğinden kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı değerlendirilmektedir. Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 15°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu
HATAY °C, 19°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 16°C
Az bulutlu