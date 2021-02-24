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    • 24.02.2021 13:47
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    SON DAKİKA: 'nün "emniyet imamı" Kozanlı Ömer'in avukatına ceza yağdı: 9 yıl 4 ay 15 gün hapis

    Son dakika haberi! Fetullahçı Terör Örgütü'nün () firari "emniyet imamı" "Kozanlı Ömer" kod adlı 'in avukatı , "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

    AA
    FETÖ'nün emniyet imamı avukatına ceza yağdı

    Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, sanığın avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

    Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Karakuş, üzerine atılı suçlamaları reddetti. ile irtibatının olmadığını, kullanmadığını iddia eden Karakuş, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

    Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürüp beraat istedi.

    Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, Karakuş'u, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Hükümle birlikte Karakuş'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

    İDDİANAMEDEN
    Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan'ın hazırladığı iddianamede, Karakuş'un, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra FETÖ'den mahkum olan avukat Mehmet Rasim Kuseyri'nin yanında staja başladığı, daha sonra kendi hukuk bürosunu kurduğu belirtildi.

    Karakuş, FETÖ'nün firari "emniyet mahrem imamı" "Kozanlı Ömer" kod adlı 'in 2017'ye kadar avukatlığını yaptı. FETÖ elebaşının talimatıyla 2014'te bir bankadaki 2,5 milyon lirasını Bank Asya'ya yatırdığı belirlenen Karakuş'un, bankanın 'ye geçmesiyle hesabındaki 3 milyon 769 bin 810 lirayı çektiği tespit edildi.

    İddianamede, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespitine yer verilen Karakuş'un, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan cezalandırılması istenmişti.

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