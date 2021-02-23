İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak (asker şahıs veya terör örgütünden işlem gören sivil şahıslarla ardışık, periyodik, kısa süreli aranmalar) ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olan, ayrıca bir kısmı hakkında örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi gibi başka deliller bulunduğu belirtilen 103'ü muvazzaf 148 şüpheliyi yakalamak amacıyla polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

130 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI