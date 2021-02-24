Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı 1 Mart'ta kalkacak mı? Normalleşme takvimi ne zaman uygulanmaya başlayacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının yanı sıra restoran ve kafelerde uygulanan kısıtlamaların da ne durumda olacağı, esneklik yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Yasakların kaldırılmasına ilişkin son gelişmeleri haberimizden öğrenebilirsiniz.
1 MART'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme süreci için Mart ayına işaret etmişti. Bu noktada binlerce vatandaş kısıtlamaların kaldırılacağı o tarih için adeta geri sayıma başladı. Öte yandan normalleşme adımlarının illerdeki vaka sayıları göz önüne alınarak kaldırılacağı bildirilmişti.
YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hafta sonu yasaklar ne zaman kalkacak sorusuna şu yanıtı verdi: "Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz."
NORMALLEŞME TAKVİMİ
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'un 1 Mart'tan itibaren kısıtlamanın azaltılmasına hazır olduğunu ifadef ederken müjdeyi verdi. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günkü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda normalleşme için tarih verdi,
"1 Mart itibarıyla kademeli normalleşeceğiz" dedi.
COVID-19 önlemleriyle ilgili normalleşme süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor. Bakan Koca'nın konuya dair açıklaması şöyle;
"Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" paylaşımında bulundu.
Öte yandan İllerdeki kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek. Bakan Koca da konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceği ifade edilmişti.