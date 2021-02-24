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    • 24.02.2021 14:07
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    ? Sokağa çıkma yasağı 1 Mart’ta kalkacak mı?

    Gündemde milyonlarca vatandaş ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır devam eden sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalarda Kabine Toplantısı sonrasında esneklik yapılacağı açıklandı. Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısıtlamalara ilişkin hangi açıklamaları yaptı? nin devreye gireceğinin duyurulmasının ardından tüm illerden vatandaşlar Sokağa çıkma yasağı 1 Mart’ta kalkacak mı? sorgulamalarını yapmaya başladı. İşte yasaklarla ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Kısıtlamalar ne zaman bitiyor?

    Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı 1 Mart'ta kalkacak mı? Normalleşme takvimi ne zaman uygulanmaya başlayacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının yanı sıra restoran ve kafelerde uygulanan kısıtlamaların da ne durumda olacağı, esneklik yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Yasakların kaldırılmasına ilişkin son gelişmeleri haberimizden öğrenebilirsiniz.

    1 MART'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

    Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme süreci için Mart ayına işaret etmişti. Bu noktada binlerce vatandaş kısıtlamaların kaldırılacağı o tarih için adeta geri sayıma başladı. Öte yandan normalleşme adımlarının illerdeki vaka sayıları göz önüne alınarak kaldırılacağı bildirilmişti.

    YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hafta sonu yasaklar ne zaman kalkacak sorusuna şu yanıtı verdi: "Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz."

    NORMALLEŞME TAKVİMİ

    İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'un 1 Mart'tan itibaren kısıtlamanın azaltılmasına hazır olduğunu ifadef ederken müjdeyi verdi. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günkü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda normalleşme için tarih verdi,

    "1 Mart itibarıyla kademeli normalleşeceğiz" dedi.

    COVID-19 önlemleriyle ilgili normalleşme süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor. Bakan Koca'nın konuya dair açıklaması şöyle;

    "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" paylaşımında bulundu.

    Öte yandan İllerdeki kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek. Bakan Koca da konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceği ifade edilmişti.

        İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, megakentin 1 Mart'tan itibaren kısıtlamanın azaltılmasına hazır olduğunu söyledi. Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada özetle şöyle dedi:

        "Süreç olarak şu anda iyi bir pozisyondayız. Hasta sayılarımız minimalize edilmiş durumda, hastanelerde yoğun bakımlarımız ve hasta yoğunluğumuz azalmış durumda. İnşallah böyle devam eder. İstanbul şu anda esasında Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 1 Mart'tan itibaren olacak kısıtlamaların azalmasına hazır. Bu konuda da özellikle öğrencilerimizin, çocuklarımızın okullarına, arkadaşlarına kavuşmasını, esnafımızın işyerini açmasını bekliyoruz. Bu konuda her türlü hazırlığımızı da yapmış durumdayız. İstanbul'da vaka sayıları esasında minimimize edilmiş durumda ama bu minimizasyonun devamı için uyum şart."

        EN DÜŞÜK MAVİ, EN YÜKSEK KIRMIZI

        Buna göre, yüz binde 10'un altındaki iller (düşük riskli) mavi, yüz binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, yüz binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve yüz binde 100'ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösterilecek. İl bazında vaka sayıları haftalık olarak yayınlanacak. Böylece o illerde yaşayanlar, açıklanan vaka sayılarına bakarak kısıtlamaların gevşetilip gevşetilmeyeceğini ya da daha da genişletilip genişletilmeyeceğini önceden görecek. Önlemlerdeki değişikliklere 2 haftalık izleme sonrası karar verilecek.

        ERDOĞAN'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI GELDİ!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantı'nın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

        İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

        Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.

        Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.

        Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum.
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        Haberler Güncel Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı 1 Mart’ta kalkacak mı? Normalleşme takvimi…