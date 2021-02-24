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    • 24.02.2021 09:49
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    Son dakika: Dev gemilerin geçişi nedeniyle 14 saat tek yönlü trafiğe kapandı

    Son dakika haberine göre , 300 metre üzerindeki dev konteyner gemilerinin geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı'nın planlama kapsamında saat 19.45'te açılması planlanıyor.

    Dikkat! 14 saat trafiğe kapandı

    Boğaz geçiş planlaması kapsamında, Gemi Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) tarafından güneyden kuzeye gidecek konteyner gemileri için hazırlık yapıldı.

    Buna göre, geçişi planlanan Hong Kong bayraklı "Cosco Vıetnam", Almanya bayraklı "Ludwıgshafen Express", Panama bayraklı "Msc Loretta", Portekiz bayraklı "Northern Justice" ve Panama bayraklı "Msc Rosa M" isimli gemiler saat 05.45'ten itibaren boğaz girişine başladı.

    Tekirdağ, ve Gebze limanlarına giden, en küçüğü 306, en büyüğü 367 metre olan 5 geminin geçişleri için boğaz, 14 saat tek yönlü olarak kapalı kalacak.

    Gemiler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler refakatinde geçişlerini tamamlayacak.

    Çanakkale Boğazı'nın planlama kapsamında saat 19.45'te açılması planlanıyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dev gemilerin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı 14 saat tek yönlü trafiğe kapandı