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    • 24.02.2021 11:49
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    Son dakika: Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! 'da Eş-Şebab adına faaliyette bulunan terörist yakalandı

    Son dakika haberi... ve MİT'in ortak operasyonuyla 'da terör örgütü Eş-Şebab adına faaliyette bulunduğu belirlenen 1 kişi yakalandı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.

    Eş-Şebab üyesi Ankara'da yakalandı

    ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonuyla 'da terör örgütü Eş-Şebab adına faaliyette bulunduğu belirlenen kişi yakalandı.

    AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalarda, Kenya'da El Kaide bağlantılı Eş-Şebab üyesi Almanya-İtalya çifte vatandaşı bir şüphelinin Ankara'ya geldiği tespit edildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, A.B. gözaltına alındı.

    Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Kenya'da Eş-Şebab adına faaliyette bulunan terörist yakalandı