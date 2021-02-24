Öğretmen aşı takvimi! Öğretmen aşı randevusu nasıl alınır? E-Nabız MHRS öğretmen aşı sırası!

Öğretmen aşı takvimi binlerce öğretmen tarafından araştırılıyor. E-Nabız MHRS öğretmen aşı takvimi merak ediliyor. Öğretmenler için aşılama dönemi başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk aşıyı oldu ve öğretmenlerin aşılanması resmen başlanmış oldu. Aşılama sırasına göre listelerin Sağlık Bakanlığı'na iletildiği ve randevu listelerinin oluşturulduğu belirtildi. 1 Mart'ta başlayacak kademeli eğitim öncesi öğretmenler de kademeli olarak aşılanacak.
ÖĞRETMEN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;
"Öğretmenlerimizle beraberiz. Öğretmenlerimizle beraber aşının ilk dozunu olduk. Daha sonraki süreçte öğretmenlerimiz sağlık kuruluşlarında aşılarının yapılması söz konusu olacak. Aşı tedavi süreciyle ilgili Sağlık Bakanlığı planlamayı yapıyor. Biz listesini iletmiştik."
"Tüm vatandaşlarımız gibi kısa mesaj göndererek bilgi alabilirler. Yine randevu sistemi oluşturuluyor."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hepiniz gibi bizim de bu tedbirler içinde son derece önemli bulduğumuz bir konu da öğretmenlerimize aşı uygulaması. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı" dedi.
Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir online ders eğitimleri sürüyordu. Son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde köy okullarının 15 Şubat'ta açılması kararlaştırıldı. Vaka ve hasta sayısına göre İl Hıfzısıhha kurulları bölgesel kararlar alabilecek. Vaka artışı durumunda yeniden online eğitim gündeme gelebilecek.