Öğretmen aşı takvimi! Öğretmen aşı randevusu nasıl alınır? E-Nabız MHRS öğretmen aşı sırası!

Öğretmen aşı takvimi binlerce öğretmen tarafından araştırılıyor. E-Nabız MHRS öğretmen aşı takvimi merak ediliyor. Öğretmenler için aşılama dönemi başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk aşıyı oldu ve öğretmenlerin aşılanması resmen başlanmış oldu. Aşılama sırasına göre listelerin Sağlık Bakanlığı'na iletildiği ve randevu listelerinin oluşturulduğu belirtildi. 1 Mart'ta başlayacak kademeli eğitim öncesi öğretmenler de kademeli olarak aşılanacak.