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    • 24.02.2021 11:44
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    SON DAKİKA: Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: 2 ANKA SİHA 'na teslim edildi

    Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, menzili artırılmış 2 ANKA Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) 'na teslim edildiğini duyurdu.

    DHA
    2 ANKA SİHA envantere girdi!

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, menzili artırılmış 2 ANKA Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) 'na teslim edildiğini duyurdu.


    GÖKYÜZÜNDEKİ GÖZCÜLERİNİ ARTIRIYORUZ
    Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerini artırıyoruz.



    Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen menzili artırılmış 2 ANKA SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. ANKA'lar, Mavi Vatan savunmasındaki görevini artırarak sürdürecek" denildi.

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