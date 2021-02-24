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    • 24.02.2021 13:25
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    ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav soru cevapları açıklandı mı?

    ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav soru cevapları açıklandı mı sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. 20 Şubat tarihinde yapılan Özel Güvenlik Görevlisi sınavlarının soru cevapları uzun süredir merak ediliyordu. Sınav soru cevaplarının açıklandığı duyuruldu. Bu gelişmenin ardından sorusuna yanıt aranıyor.

    takvim.com.tr
    ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav soru cevapları açıklandı mı?

    ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi sınavı soru cevapları hakkında araştırma yapılıyor. ÖGG sınav soru cevapları merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde sınav soru cevapları erişime açıldı. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    20 Şubat 2021 tarihinde yapılan ÖGG sınav sonuçları 12 Mart tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçları www.egm.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.

    ÖGG SINAV SORU CEVAPLARI!

    20 Şubat tarihinde organize edilen söz konusu sınavın soru ve cevaplarına aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz. A ve B soru kitapçıkları ayrı ayrı paylaşılarak adayların erişimine açıldı.,

    ÖGG SINAV SORU CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖGG PUAN HESAPLAMA!

        Ög temel eğitim sınavından 60 doğru yapılırsa 60 puan alınır. Silah sınavı sonucunda 15 doğru var ise ( 15 x 2 = 30 puan), ve atış sınavından da 3 isabet mevcut ise (3 X 10 = 30 puan), silah sınavı notu 30+30 = 60 puan alınmış olur ve sınav sonucu olarak başarılı olunmuş demektir. Silahlı ögg olmaya hak kazanırsınız.

        1. Örnek; Ögg adayı 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 70 puan, silahlı sınav kısmından ise 50 puan alınmış ve atış sınavında hiç isabeti olmamış ise 70+50=120 puan eder ve 120 : 2 = 60 puan alınmıştır. Sınav toplam puanı 120 olur ve en az puanı 50 olduğu için sınavdan silahlı olarak geçer.

        2. Örnek; Aday 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 50 puan, silahlı sınav kısmından ise 70 puan almış ise 50 + 70 = 120 : 2 = 60 puan sonucu çıkar ve sınavdan silahlı olarak geçer. Yani silahlı güvenlik olmaya hak kazanır.

        3- Örnek; Özel güvenlik görevlisi adayı 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 66 puan, silahlı sınav kısmından ise 54 puan alınmış ise 66 + 54 = 120 : 2 = 60 puan sonucu çıkar ve sınavdan silahlı olarak geçer.

        4. Örnek; Aday 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 48 puan, silahlı sınav kısmından ise 100 puan alınmış ise 48 + 100 = 148 : 2 = 74 puan sonucu çıkar ve aday bu çıkan sonuçla kalır. Puan durumunun yüksek olmasına rağmen adayın sınavdan kalıyor olmasının sebebi temel eğitimden 50 puanın altında not alınmasıdır. 50' nin altında alınmış olan not sınavın tümünün başarısız olmasına neden olur.

        5. Örnek; Aday 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 60 puan, silahlı sınav kısmından ise 50 puan alınmış ise 60 + 50 = 110 : 2 = 55 puan sonucu çıkar ve sınavdan aday silahsız olarak geçer. İsterse Silahsız özel güvenlik kimlik kartı alabilir. Bunun sebebi temel eğitim sınavından geçer not alınmış olmasıdır. Daha sonraki sınavın yalnızca silahlı olan kısmından sorumlu olmuş olur ve silahlı sınava ve atışlara katılarak yeterli düzeyde puan alarak silahlı güvenlik görevlisi olma imkânına sahiptir.

        6. Örnek; Adayımız 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 60 puan, silahlı sınav kısmından ise 10 doğru cevap yaparak 20 puan almıştır ve uygulama atış sınavından da 4 isabeti vardır. Buradan da 40 puan kazanır. Toplam puanı: 60 + 20 + 40 = 120 : 2 = 60 puan sonucu çıkar ve sınavdan silahlı olarak geçer.

        Silahsız ög sınavı puan hesaplaması tek aşamalı olarak gerçekleştirilir. 100 sorudan oluşan temel eğitim sınavından alınması gereken en az puan 60 ve üzeridir. Sınav sonucunda 59 puan alınması durumunda sınavdan kalınmış demektir.
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