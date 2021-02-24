ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav soru cevapları açıklandı mı?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi sınavı soru cevapları hakkında araştırma yapılıyor. ÖGG sınav soru cevapları merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde sınav soru cevapları erişime açıldı. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 Şubat 2021 tarihinde yapılan ÖGG sınav sonuçları 12 Mart tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçları www.egm.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.
ÖGG SINAV SORU CEVAPLARI!
20 Şubat tarihinde organize edilen söz konusu sınavın soru ve cevaplarına aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz. A ve B soru kitapçıkları ayrı ayrı paylaşılarak adayların erişimine açıldı.,
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