ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav soru cevapları açıklandı mı?

ÖGG PUAN HESAPLAMA!

Ög temel eğitim sınavından 60 doğru yapılırsa 60 puan alınır. Silah sınavı sonucunda 15 doğru var ise ( 15 x 2 = 30 puan), ve atış sınavından da 3 isabet mevcut ise (3 X 10 = 30 puan), silah sınavı notu 30+30 = 60 puan alınmış olur ve sınav sonucu olarak başarılı olunmuş demektir. Silahlı ögg olmaya hak kazanırsınız.

1. Örnek; Ögg adayı 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 70 puan, silahlı sınav kısmından ise 50 puan alınmış ve atış sınavında hiç isabeti olmamış ise 70+50=120 puan eder ve 120 : 2 = 60 puan alınmıştır. Sınav toplam puanı 120 olur ve en az puanı 50 olduğu için sınavdan silahlı olarak geçer.

2. Örnek; Aday 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 50 puan, silahlı sınav kısmından ise 70 puan almış ise 50 + 70 = 120 : 2 = 60 puan sonucu çıkar ve sınavdan silahlı olarak geçer. Yani silahlı güvenlik olmaya hak kazanır.

3- Örnek; Özel güvenlik görevlisi adayı 100 soruluk temel eğitim sınavı sorularından 66 puan, silahlı sınav kısmından ise 54 puan alınmış ise 66 + 54 = 120 : 2 = 60 puan sonucu çıkar ve sınavdan silahlı olarak geçer.