İstanbul'a kar geri mi geliyor? Geçtiğimiz hafta mega kent İstanbul'u esir alan kar yağışının yeniden dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş bir açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta boyunca yurt genelinde kar yağışının olmayacağını ifade ederken hafta sonuna dikkat çekti. Meteoroloji 3 ilde kar yağışının hafta sonu geri döneceğini açıkladı. Peki hangi illere kar yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte detaylar…
Özellikle İstanbul'da etkisini kaybeden kar yağışı hakkında yeni bir açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmininde kar yağışının yeniden Türkiye'ye döneceği gözlendi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı?
KAR YAĞIŞI GERİ DÖNÜYOR
Yurdun bazı bölümlerinde hava sıcaklıkları artış gösterirken, kesim kesim de kar yağışının görüleceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hafta sonunda kar yağışı görüldü. Peki nerelere kar yağacak?