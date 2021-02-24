Dolgun, zabıta memurlarıyla beraber çöp toplatıldığını kaydederek, "O yüzden biz, bir an önce bir aklıselimin çıkıp bu işi, 1500 tane arkadaşımızın çoluğunu, çocuğunu, onların geleceğini düşünerek, insanların yıllardır düşük ücretle çalıştığı bu ortamda haklarının verilmesinden, daha fazla bu işi büyütmeden çözülmesinden yanayız. Zaten 6 aydır süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerimizde de bunun masada çözülmesi için elimizden geleni fazlasıyla yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

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