Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplanan işçilerin, buradaki bekleyişleri soğuk havaya rağmen devam ediyor.
İlçede grevin etkileri özellikle temizlik hizmetlerinde hissediliyor. Greve çıkanlar arasında temizlik işçilerinin de bulunması nedeniyle ilçenin bazı noktalarında çöpler toplanamıyor.
Maltepe Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki birçok noktada çöplerin dolu olan konteynerlerinin yanlarına bırakıldığı ve birikmeye başladığı görülüyor.
DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Yenigül Özen Dolgun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, greve tüm birimlerdeki işçilerin katıldıklarını söyledi.