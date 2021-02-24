Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın bu hafta içerisinde yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Bakan Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısı'nın yapılacağı tarihi açıklaması bekleniyor.

1 Mart tarinde yerinde karar dönemi ile il bazında kısıtlamaların gevşetileceğinin açıklanmasının ardından bu hafta içerisinde bir toplantının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Toplantıda vaka sayılarının çok düşük olduğu illerde kısıtlamaların esnetilmesi kararının ele alınması bekleniyor. Bu hafta Çarşamba veya Perşembe günü toplantının gerçekleştirilmesi en geç ise 1 Mart tarihinde Bilim Kurulu'nun bir araya gelmesi bekleniyor.