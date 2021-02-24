Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Arama motorlarında Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağına ilişkin sorgulama yapılıyor. 1 Mart'ta yerinde normalleşme döneminin başlayacak olmasıyla birlikte kısıtlamaların da esnetilmesi bekleniyor. Kısıtlama kararlarını etkileyecek Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bilim Kurulu Toplantısı'nın bu hafta içerisinde yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Bakan Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısı'nın yapılacağı tarihi açıklaması bekleniyor.
1 Mart tarinde yerinde karar dönemi ile il bazında kısıtlamaların gevşetileceğinin açıklanmasının ardından bu hafta içerisinde bir toplantının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Toplantıda vaka sayılarının çok düşük olduğu illerde kısıtlamaların esnetilmesi kararının ele alınması bekleniyor. Bu hafta Çarşamba veya Perşembe günü toplantının gerçekleştirilmesi en geç ise 1 Mart tarihinde Bilim Kurulu'nun bir araya gelmesi bekleniyor.
İL BAZINDA VAKA AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8-14 Şubat haftasına ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz." ifadesini kullanmıştı.
Adana (59,95), Adıyaman (100,55), Afyonkarahisar (22,32), Ağrı (27,50), Aksaray (92,01), Amasya (96,06), Ankara (35,49), Antalya (78,20), Ardahan (65,63), Artvin (78,42), Aydın (35,21), Balıkesir (83,65), Bartın (44,69), Batman (12,49), Bayburt (60,71), Bilecik (35,41), Bingöl (26,81), Bitlis (10,35), Bolu (44,96), Burdur (75,54), Bursa (34,87), Çanakkale (37,61), Çankırı (22,86), Çorum (35,36), Denizli (32,52), Diyarbakır (17,53), Düzce (43,99), Edirne (65,66), Elazığ (50,42), Erzincan (60,37), Erzurum (37,71), Eskişehir (30,99), Gaziantep (26,72), Giresun (184,34), Gümüşhane (97,18), Hakkari (9,55), Hatay (62,82), Iğdır (23,28), Isparta (33,88), İstanbul (60,19), İzmir (44,39), Kahramanmaraş (39,38), Karabük (34,15), Karaman (103,16), Kars (17,79), Kastamonu (29,73), Kayseri (56,71), Kırıkkale (43,23), Kırklareli (52,61), Kırşehir (29,90), Kilis (51,57), Kocaeli (88,19), Konya (90,99), Kütahya (50,91), Malatya (40,92), Manisa (42,52), Mardin (15,33), Mersin (90,57), Muğla (54,94), Muş (16,28), Nevşehir (66,16), Niğde (54,67), Ordu (194,42), Osmaniye (139,81), Rize (202,44), Sakarya (76,77), Samsun (171,29), Siirt (21,37), Sinop (79,52), Sivas (33,08), Şanlıurfa (27,12), Şırnak (7,82), Tekirdağ (55,37), Tokat (118,52), Trabzon (228,02), Tunceli (38,96), Uşak (27,70), Van (14,89), Yalova (75,17), Yozgat (41,07),Zonguldak (54,67)