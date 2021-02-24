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    • 24.02.2021 19:57
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    Son dakika: AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu belli oldu! İşte isim isim o liste...

    Son dakika haberi... AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongre’de Aday olan İl Başkanı olurken İstanbul İl Yönetim Kurulu da belli oldu. İşte isim isim o liste...

    AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu belli oldu!

    Son dakika haberi... AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

    OSMAN NURİ KABAKTEPE İL BAŞKANI OLDU
    Kongre'de Aday olan İl Başkanı oldu. AK Parti'nin İstanbul İl Yönetim Kurulu da belli oldu.

    İşte isim isim o liste...

    ASİL YÖNETİM:
    Osman Nuri Kabaktepe

    Akın

    Ali Sevinç

    Aydoğan Ahıakın

    Barış Özerol

    F.Zehra Şener

    Furkan Leventoğlu

    Giyasettin Gergin

    Gülcan Keskin

    Güler Yıldız

    Halime Kökçe

    Hüseyin Gündoğdu

    İsmet Öztürk

    Mahmet Habib Karaman

    Mahmut Gürcan

    Mahmut Rıdvan Nazırlı

    Malik Ejder Batur

    Tuncay Çokyaman

    Mehmet Emin Özkaya

    Mehmet Fatih Serdar

    Mehmet Küçük

    Muammer Birdal

    Muhammed Emin Saraç

    Neslihan Çakmak Memiş

    Yavuz Aksoy

    Osman Savul

    Ömer Fuat Günday

    Rabiya Kazak

    Sabiha Uca

    Selçuk Kar

    Semiye Öztürk

    Sevim Sayım Madak

    Şengül Karslı

    Vuslat Şimal Kafkasoğlu

    Yıldız Konal Süslü

    Yunus Fırat Aydın

    Erol Bulut

    Yedek yönetim:

    Fatma Zeynep Şişman

    Beyza Gül Gözen

    Recep Aslıyüksek

    Erdi Çapar

    Onur Yalçınkaya

    Yasin Yıldız

    Ayşe Tuba Oral

    Tuba Güllük Dengiz

    Fikret Baydarman

    Muhammed Talha Kor

    Yusuf İmamoğlu

    Burak Şükrü Umur

    Muhammed Şirin

    Nurullah Aktaş

    Servet Yazıcı

    Hüseyin Ekşi

    Serkan Güleç

    Elif Yaşaroğlu

    Bahar Çavuş

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    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu belli oldu! İşte isim isim o liste...