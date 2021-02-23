Yerli ve milli imkanlarla üretilen SAR 762 MT'de seri üretime geçildi

Türk savunma sektörünün uzun zamandır beklediği bir ürün olan proje kapsamında SAR 762 MT modelini geliştiren Sarsılmaz, ürünün testlerini başarı ile tamamlayıp seri üretime geçti. SAR 762 MT (7.62 x 51 mm Nato) makinalı tüfek, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hizmetine sunulacak.