İşte dünyanın gözdesi olan İHA ve SİHA'ların merkez üssü
Terör operasyonları, Libya ve Azerbaycan'da büyük başarı kazanan yerli ve milli gururumuz İHA ve SİHA'lar dünya basınında büyük yankı bulmuştu. Operasyonlarda havadaki göz olan insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) Erzurum'dan havalanıyor. Tamamen yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen İHA ve SİHA'ların merkez üssü görüntülendi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, terörle mücadelede hedefleri 'nokta atışı' ile etkisiz hale getiren polislerin yürüttüğü operasyonlarda havadaki gözleri olan insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) Erzurum'dan havalanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Erzurum'da konuşlandırılan İHA ve SİHA'ların merkez üssünü, Demirören Haber Ajansı görüntüledi. Tamamen yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen İHA ve SİHA'lar ile yurt içinde ve dışında başarılar elde ediliyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'de Van ve Adana'dan sonra yaklaşık 1 yıl önce Erzurum'da konuşlandırdığı İHA ve SİHA üssü, başta terörle mücadele olmak üzere narkotik, kaçakçılık ve trafik uygulamalarında da önemli hale geldi. Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafında kullanılan hava araçlarının iniş ve kalkış yapacağı Erzurum'daki üs aktif hale getirildi.