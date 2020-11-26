İşte dünyanın gözdesi olan İHA ve SİHA'ların merkez üssü

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, terörle mücadelede hedefleri 'nokta atışı' ile etkisiz hale getiren polislerin yürüttüğü operasyonlarda havadaki gözleri olan insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) Erzurum'dan havalanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Erzurum'da konuşlandırılan İHA ve SİHA'ların merkez üssünü, Demirören Haber Ajansı görüntüledi. Tamamen yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen İHA ve SİHA'lar ile yurt içinde ve dışında başarılar elde ediliyor.

