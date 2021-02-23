2021 öğretmen atamaları ne zaman? MEB öğretmen atama takvimi! Öğretmenler ne zaman atanacak?

2021 öğretmen atamaları ne zaman? MEB öğretmen atama takvimi öğretmen adayları tarafından sorgulanıyor. Öğretmen atamaları hakkında arama motorlarında araştırma yapılıyor. Binlerce kişinin atamasının yapılması beklenirken, 2021 öğretmen atamaları ne zaman sorusunun cevabına yanıt arıyor.
ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?
Öğretmen atamaları 2021 hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; atama takviminin kısa sürede netleşeceğini söyledi. Selçuk, müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Kısa zamanda neticeleneceğini ümit ediyorum. Her sene değişen zamanlarda ilan ediliyor. Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi.
ATAMA SÜRECİ NASIL OLACAK?
Ziya Selçuk, "Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabi bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı." dedi.
Ayrıca Selçuk, "Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçeyle ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağıyla ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık" şeklinde konuştu.