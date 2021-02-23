2021 öğretmen atamaları ne zaman? MEB öğretmen atama takvimi! Öğretmenler ne zaman atanacak?

ATAMA SÜRECİ NASIL OLACAK?

Ziya Selçuk, "Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabi bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı." dedi.

Ayrıca Selçuk, "Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçeyle ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağıyla ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık" şeklinde konuştu.