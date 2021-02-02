SON DAKİKA: Türk savunma sanayisinde bir ilk! Seramik kaplı namlu üretildi

TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ

TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın derlediği bilgilere göre; varılan noktada bambaşka bir alandan daha müjde geldi. Türkiye, tamamen yerli ve milli imkanlarla ilk kez seramik kaplı namlu üretmeyi başardı.Peki ama seramik kaplı namlu Türk savunma sanayii için ne anlama geliyor? Bu gelişme neden önemli? Bu teknolojiyi dünyada uygulayabilen ülkeler kimler? Tüm bu soruların yanıtını seramik namluyu üretmeyi başaran Ankara merkezli savunma sanayi firmasının Genel Müdürü Fazıl Hızal ile konuştuk.