SON DAKİKA: Türk savunma sanayisinde bir ilk! Seramik kaplı namlu üretildi
Son dakika haberi: Yerli ve milli atılım yapan Türk savunma sanayisi üst üste başarılı sonuçlar alıyor. Son olarak Türkiye'de ilk kez seramik kaplı namlu üretildi. Seramik kaplı namlunun en büyük özelliği ise kısa sürede çok daha fazla atış yapabiliyor. Türkiye seramik kaplı namluyla yurt dışı bağımlılığını sona erdirecek. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrinde olan seramik kaplı namlu ve diğer silahlar...
TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ
TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın derlediği bilgilere göre; varılan noktada bambaşka bir alandan daha müjde geldi. Türkiye, tamamen yerli ve milli imkanlarla ilk kez seramik kaplı namlu üretmeyi başardı.Peki ama seramik kaplı namlu Türk savunma sanayii için ne anlama geliyor? Bu gelişme neden önemli? Bu teknolojiyi dünyada uygulayabilen ülkeler kimler? Tüm bu soruların yanıtını seramik namluyu üretmeyi başaran Ankara merkezli savunma sanayi firmasının Genel Müdürü Fazıl Hızal ile konuştuk.
Yaklaşık 2000'li yılların başından bu yana sektörde farklı alanlarda hizmet verdiklerini anlatan Hızal, elektromanyetik top çalışmalarına yoğunlaştıklarını ve aslında mühimmat-balistik konularıyla ilgili çalışmalara da bu vesileyle girdiklerini söylüyor.TSK ve savunma sanayiindeki diğer kurumlarla çalıştıkları sırada hemen bütün projelerde ya lisans ya da parça temini konusunda bir şekilde yurt dışına bağımlı olunduğunu gördüklerini kaydeden Fazıl Hızal, namlu konusundaki benzer sorunları fark ettiklerini söyledi.
"Biz elektromanyetik top çalışırken, savunma sanayiinde namlu imalatında kaplama ve yiv-set açılması ile ilgili bazı sorunlar mevcuttu" diyen Hızal, sonrasını şöyle anlatıyor:"Namlu imalatı için makine ve makinada kullanılan özel metal parçalar sorun oluyor, makinayı bulsanız vasıflı çelik temini sıkıntı oluyor, tüm bunları edinseniz makine bakımı parçası ya da eldeki özel uçların stok miktarından dolayı aksaklıklar yaşanıyor…