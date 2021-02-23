4 YUNAN F-16'SINA KARŞILIK VERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti.

Isı ve radar güdümlü füzeleri kandırmak için kullanılan Chaff önleme sistemi askeri uçakların çoğunda bulunuyor. Sistem pilotlar tarafından veya uçaktaki sistemler tarafından otomatik olarak fırlatılıyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise yaptığı ilk açıklamada "Yunan komşularımızın sık sık yaptığı tacizlerden biri. Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi. Bu konuda bizim tavrımız, kararımız, yapacağımız işler belli. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

YUNANİSTAN'DAN PROVOKATİF EYLEMLER

Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk, diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümüne yönelik duruşunu korurken, Yunanistan bölgede gerginliği tırmandıracak her türlü faaliyeti sürdürüyor.