Türkiye'den dengeleri değiştirecek hamle! Ne İran ne İsrail ne ABD...

Suriye, Irak ve İran'ın hedef ülkeyi vurmak için genellikle balistik füzeler kullanacağına dikkat çeken Şahin'in üzerinde durduğu bir diğer nokta anti balistik füze sistemi ve radarlarının deniz platformlarımıza da entegre edilmesi gerekliliği…

TÜRKİYE BU ALANDA TAMAMEN DIŞA BAĞLI

Ülkemizin mevcut durumda balistik füze tehdidine karşı nasıl korunduğu sorumuzu da yanıtlayan Anıl Şahin, şunları söyledi:"Şu anda Türkiye, birçok ülke gibi herhangi bir anti-balistik füze sistemine sahip değil. Yani yarın bize Suriye'den bir balistik füze gelse, NATO şemsiye altında sağlanan ve çok kısıtlı bir alanı kapsayan koruma sistemleri tarafından önleme yapılmazsa maalesef karşı taraf istediği hedefi vurabilecek noktada.

Özetle şu anki durumda, bölgemizde bir balistik füze ateşlendiği zaman onun hava imha edilmesi oldukça zor bir durum."Bu tür sistemlerin hem teknik açıdan hem de maliyet bakımından sonra derece zorlu süreçleri beraberinde getirdiğini kaydeden Şahin'e göre Türkiye'nin kendi anti balistik füzesini yapacağı tarih için net bir şeyler söylemek zor. Ancak çok büyük bir aksilik olmaz ve her şey yolunda giderse projenin ilk etabı, 2023-2025 yılları arasında büyük mesafe kat etmiş şekilde karşımıza çıkabilir.