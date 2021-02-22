Yunanistan'da panik büyük! Türkiye korkusu önce 15 km menzilli radar yaptırdı sonra da ABD ile tatbikat! Tam 145 helikopter ile...

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan, Batı Trakya'da ikinci kez ABD ile ortak tatbikat yapma kararı aldı. Defender Europe 2021" adı verilen tatbikatın Apache saldırı helikopterleri de dahil olmak üzere toplam 150'den fazla Amerikan helikopteri, Yunanistan ve diğer Balkan ülkelerinde çeşitli tatbikatlara katılmak üzere Dedeağaç'a geleceği duyuruldu.