Yunanistan'da panik büyük! Türkiye korkusu önce 15 km menzilli radar yaptırdı sonra da ABD ile tatbikat! Tam 145 helikopter ile...
Doğu Akdeniz'de sürekli olarak gerilimi zirveye taşıyan Yunanistan Türkiye korkusundan ne yapacağını şaşırdı. Doğu Akdeniz'de aradığı siyasi desteği bulamayıp çaresiz kalan Yunanistan, bir yandan Türkiye ile ortak NATO tatbikatına katılırken diğer yandan müttefiki ABD ile ortak tatbikata girişiyor. Öte yandan Yunan hükümetinin Türkiye'den ciddi boyutta korktuğunu gözler önüne seren bir haber daha geldi. Yunan hükümetinin, sınırın Türkiye tarafını izlemek amacıyla Meriç hududuna erimi 15 kilometreye kadar uzanan radar ve kamera sistemleri monte edeceği ortaya çıktı.
İtalya açıklarında yarın başlayacak NATO tatbikatı Dynamic Manta-2021'de Türkiye, Yunanistan, ABD, Almanya, Fransa, Belçika ve İtalya gibi ülkeler yer alıyor. Türk ordusu gövde gösterisine bir fırkateyn, bir denizaltıyla katılıyor. Yunanistan ise ABD ile düzenleyeceği ortak tatbikatla gövde gösterisine soyunuyor...
Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan, Batı Trakya'da ikinci kez ABD ile ortak tatbikat yapma kararı aldı. Defender Europe 2021" adı verilen tatbikatın Apache saldırı helikopterleri de dahil olmak üzere toplam 150'den fazla Amerikan helikopteri, Yunanistan ve diğer Balkan ülkelerinde çeşitli tatbikatlara katılmak üzere Dedeağaç'a geleceği duyuruldu.
BİN 800'DEN FAZLA ASKERİ ARAÇ
Batı Trakya medyası, ABD'ye ait Endurance adlı kargo gemisiyle Dedeağaç limanına gelecek olan askeri araçlara ilişkin paylaştığı detayda şu ifadelere yer verdi: "110 adet Black Hawks helikopterleri, 25 adet Apache tipi saldırı helikopteri, 10 adet Chinook ağır nakliye helikopteri ve ilk kez 1800'den fazla askeri araç bölgeye geliyor" denildi.