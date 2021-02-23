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    • 23.02.2021 20:58
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    Son dakika: 23 Şubat koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Kovid-19 tablosu

    Son dakika haberi... 23 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu, covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden açıkladı.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 23 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu, covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden açıkladı.

    22 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 ŞUBAT 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

        20 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

        19 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

        18 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

            17 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

            16 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

            15 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                14 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                13 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                12 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                    11 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                    10 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                    9 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                        8 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                        7 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                        6 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                            5 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                            4 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

                            3 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
                                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 23 Şubat koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Kovid-19 tablosu